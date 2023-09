Criminosos roubam veículo e são presos após fuga desastrosa em Cotia

Casal saía de uma igreja quando foi surpreendido com o assalto

Foto enviada ao Cotia e Cia pelo WhatsApp

A Polícia Militar prendeu, na noite de sexta-feira (22), um criminoso que roubou um veículo na Rua Rosalina de Moraes Silva, no Jardim Maria Tereza, em Cotia, e depois se acidentou na Estrada Manoel Lages do Chão durante a fuga.





Um segundo homem que estava com ele disse que não participou do crime e, um terceiro indivíduo, conseguiu fugir.





Um casal que saía da igreja foi surpreendido pelo criminoso que estava armado. Ele roubou uma mochila, um aparelho celular e o veículo das vítimas.





A PM foi acionada e conseguiu rastrear o carro do casal através do celular que foi roubado. Os policiais, assim que avistaram o veículo, começaram a persegui-los.





Os bandidos entraram na contramão na estrada Manoel Lages do Chão e acabaram colidindo na traseira de um carro que estava estacionado na via. Após o acidente, três homens saíram do automóvel correndo, e dois conseguiram ser capturados.





Na delegacia, um deles confessou o crime e foi preso em flagrante. O segundo relatou que estava em casa e foi convidado para “dar um peão” para buscar drogas. As vítimas não o reconheceram e ele acabou sendo liberado.





Durante a ocorrência, uma réplica de arma de fogo foi apreendida. O crime foi registrado na Delegacia de Cotia.