Cotia abre inscrições para castração de cães e gatos

Castração ocorrerá no próximo final de semana; veja como realizar a inscrição

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

A Prefeitura de Cotia abriu as inscrições para a castração de cães e gatos que ocorrerá no próximo final de semana (30 de setembro e 1º de outubro) no bairro Caputera. A castração será realizada pela Secretaria de Saúde de Cotia, por meio do Setor de Zoonoses, na Escola Municipal Caputera, que fica na estrada da Ressaca, 1502.





As inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura e, no dia da castração, será preciso apresentar o comprovante de inscrição.





Como a quantidade de castrações é limitada, o sistema deixará de emitir o protocolo quando as vagas forem preenchidas. Só serão atendidos os animais previamente inscritos e cada família pode inscrever até dois animais.





A castração é realizada em animais machos e fêmeas com idade a partir de seis meses e que tenham pelo menos 1,2kg. Cada animal será atendido no dia e horário que foi agendado no dia da inscrição, ou seja, se o dono do animal agendou para o dia 30/09, não poderá levar o seu pet no dia 1º/10, e vice-versa.





Serviço





Inscrição para castração de cães e gatos









Data da castração: 30 de setembro e 1º de outubro de 2023





Local: Escola Municipal do Caputera





Endereço: Estrada da Ressaca, 1502 - Caputera





Só serão castrados animais inscritos previamente





Apresentar comprovante de inscrição





Gratuito





Vagas limitadas