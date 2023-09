Torcedores comemoram título do São Paulo em Cotia

Após empate por 1x1 com o Flamengo, o São Paulo voltou a conquistar um título expressivo após 11 anos. Veja o vídeo





Reprodução: Redes Sociais





O São Paulo conquistou a Copa do Brasil neste domingo (24), após vitória por 1x0 no Maracanã o tricolor garantiu o título inédito com empate por 1x1 no Morumbi.

A festa não foi só no Morumbi, assim como em diversas cidades Cotia registrou comemoração dos são paulinos. Veja o vídeo: