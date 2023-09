Cotia realiza vacinação antirrábica em cães e gatos neste domingo (24)

O Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Cotia realiza, neste domingo (24), mais uma ação para aplicar a vacina antirrábica de rotina em cães e gatos que não foram vacinados nos últimos 12 meses.





A vacinação acontecerá das 9h às 12h na Escola Municipal Aparecida Oliveira Pedroso, que fica na estrada dos Fischers, 445, Jardim Sandra.





A vacinação será feita por ordem de chegada e o tutor deve apresentar documento oficial de identificação e comprovante de endereço.





A vacina antirrábica de rotina é aplicada anualmente em cães e gatos. É preciso que o animal tenha a partir de quatro meses de idade, esteja em boas condições de saúde e, no caso das fêmeas, não estejam prenhes ou amamentando. Neste caso, a vacinação poderá ser feita posteriormente no próprio Setor de Zoonoses com hora marcada. Basta entrar em contato pelo telefone 4616-6493 e agendar um horário.





Serviço





Vacinação no Seu Bairro – vacina antirrábica de rotina para cães e gatos





Dia 24 de setembro de 2023





Das 9h às 12h





Local: Escola Municipal Aparecida Oliveira Pedroso





Endereço: Estrada dos Fischers, 445 – Jardim Sandra





Gratuito