Cachorra morre atropelada em Cotia e tutor acusa motorista de negligência

“Tristeza em saber que não teremos mais ela aqui por um ato de negligência e covardia do ser humano”

Vênus morreu atropelada na tarde dessa segunda-feira (18). Foto: Redes Sociais

O motorista de uma Hylux de cor preta atropelou e matou uma cachorra na rua São Benedito, no Jardim Monte Santo, em Cotia, por volta das 12h30 desta segunda-feira (18). Segundo testemunhas, ele fugiu sem prestar socorro.





O tutor da cachorra, o artista plástico Vavá Oliveira, ficou indignado “com a crueldade” do motorista. Ele agora está em busca de imagens de câmeras de segurança que tenham flagrado o atropelamento. Ao Cotia e Cia, Vavá desabafou:





“Estou muito mal. Essa cachorrinha me ensinou muito. Ela foi abandonada aqui no parquinho, ainda filhote. Não tinha nem dois meses. Nós a pegamos em dezembro do ano passado e a trouxemos para casa. Nos primeiros dias, pensamos em doá-la, mas depois pegamos amor, aí ela acabou virando o xodó da família”, relata.





Vênus era meiga e carinhosa. Passeava de Kombi com Vavá para cima e para baixo. Agora, sem a companheira de quatro patas, a dor que fica é imensa. “Agora estou bem, mas daqui a pouco as lágrimas vêm, junto com a dor e a tristeza em saber que não teremos mais ela aqui por um ato de negligência e covardia do ser humano. É muito triste”, lamenta.





Dona Nilvone, moradora do bairro, viu o momento em que o motorista atropelou Vênus. Segundo ela, há um desvio no trajeto devido à obras da Sabesp na Avenida Brasil, e alguns motoristas acabam “exagerando na velocidade” ao passarem pela rua São Benedito.





“Logo que ele [motorista] bateu na cachorra, ela ficou com sangramento na boca. Eu fiquei apavorada e fui socorrê-la. O cara sumiu. Tentamos salvá-la, mas não conseguimos. As crianças adoravam ela. Ela era bem brincalhona”, narra.





Atropelar animal e não prestar socorro configura crime ambiental. Esse ato pode ser considerado maus tratos, com pena que varia de três meses a um ano de reclusão.