Cotia recebe evento com aulas de danças gratuitas, palestras e desfiles de marcas

2ª edição do evento ‘A Arte é Importante’ vai ocorrer no Clube Amigos da Dança, no centro de Cotia; saiba mais

Cotia recebe, neste sábado (23), a segunda edição do evento ‘A Arte é Importante’, com aulas de danças gratuitas, palestras e desfiles de grandes marcas.





Realizado pela Chemin Produções, todas as apresentações vão ocorrer no Clube Amigos da Dança (Rua Roque Savioli, 41, no centro de Cotia), das 13h até às 20h. Toda programação é gratuita.





Cronograma





13h – Aula grátis de Sertanejo (Clube Amigos da Dança)





14h – Aula grátis de Samba Rock (Al Dança)





15h – Bate-papo com Melanina Rara e Clube Amigos da Dança





15h30 – Abertura do desfile com palestra de Jéssica Saldanha





16h10 – Desfile de marcas (Luciana Ferraz – consultora de imagem)





18h – Baile da Primavera (DJ Linda Leslie)