Confira as chaves da fase de grupos da Champions League

Sevilla

Arsenal

PSV

Lens



Grupo C

Napoli

Real Madrid

Braga

Union Berlin



Grupo D

Benfica

Inter

Salzburg

Real Sociedad



Grupo E

Feyenoord

Atlético de Madrid

Lazio

Celtic



Grupo F

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

Milan

Newcastle



Grupo G

Manchester City

Leipzig

Crvena zvezda

Young Boys



Grupo H

Barcelona

Porto

Shakhtar Donetsk

Antwerp

O Manchester City é o atual campeão da Champions. Na última temporada, o time conquistou um título inédito em sua história na competição. Vários nomes de peso da equipe foram fundamentais naquela jornada. Entre eles, estiveram Erling Haaland, artilheiro daquela edição, e Pep Guardiola.Na cerimônia do sorteio das chaves, os dois também foram agraciados com premiações individuais da UEFA:Jogador do anoTécnico do anoAlém da Champions, os Citizens também comemoraram outras conquistas de peso recentemente:Premier League 2022/2023FA Cup 2022/2023Supercopa da UEFAConfira a seguir as datas divulgadas pela UEFA sobre os jogos da fase de grupos da Champions:Dia de Jogo 1: 19/20 de SetembroDia de Jogo 2: 3/4 de OutubroDia de Jogo 3: 24/25 de OutubroDia de Jogo 4: 7/8 de NovembroDia de Jogo 5: 28/29 de NovembroDia de Jogo 6: 12/13 de DezembroA Europa League e a Conference também vão dar início às suas respectivas fases de grupos na segunda metade do mês, a partir do dia 21.A América do Sul também está promovendo grandes confrontos com as disputas da Libertadores e da Sul-Americana. Confira abaixo os times classificados para a fase de semifinais das duas competições: