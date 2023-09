Marta e Cristiane retornam a seleção brasileira feminina

Foto: Reprodução / @selecaofemininadefutebol





Dois nomes históricos do futebol feminino brasileiros retornam à seleção brasileira após a Copa do Mundo 2023. A volta de Marta não é nada surpreendente, uma vez que a camisa 10 participou do Mundial na Austrália e na Nova Zelândia.Entretanto, a convocação de Cristiane atende a um pedido popular e faz justiça em função dos números expressivos da jogadora do Santos nas duas últimas temporadas. A dupla fez história com a Amarelinha em Copas do Mundo, Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos.Marta e Cristiane no BrasilA volta da dupla lendária no futebol feminino marca a 'Era Arthur Elias' no comando da seleção brasileira feminina. Em entrevista coletiva na sede da Confederação Brasileira de Futebol ( CBF ) no Rio de Janeiro, o atual treinador do Corinthians explicou o que espera de Marta e Cristiane."O histórico delas (Marta e Cristiane) a gente não precisa nem comentar. Eu vejo que elas ainda têm muito a contribuir para a seleção. O retorno da Cris é muito merecido, pelo que ela fez ano passado em termos de performance, as portas da seleção vão estar sempre abertas independentemente da idade", afirmou.Ao todo, ele convocou 30 jogadoras para um período de treinamentos na Data Fifa de Setembro. "Vamos tentar adversários fortes para as próximas datas Fifa. Estou satisfeito em ter as jogadoras treinando, é um grupo grande inicial e vamos precisar de mais tempo de treinamento", declarou Arthur.GOLEIRAS: Leticia Izidoro – Corinthians, Luciana – Ferroviária, Camila – Santos e Kemelli - CorinthiansZAGUEIRAS: Rafaelle - Orlando Pride (EUA), Tainara - Bayern de Munique (ALE), Kathellen - Real Madrid (ESP) e Antonia - Levante (ESP)LATERAIS: Tamires – Corinthians, Yasmim – Corinthians, Kati – Corinthians e Bruninha - Gotham (EUA)MEIAS: Ary Borges - Racing Louisville (EUA), Luana – Corinthians, Duda Sampaio – Corinthians, Angelina - O.L Reign (EUA), Ana Vitória - PSG (FRA) e Brena - SantosATACANTES: Kerolin - North Carolina (EUA), Debinha - Kansas City (EUA), Bia Zaneratto – Palmeiras, Geyse - Manchester United (ING), Nycole - Benfica (POR), Gabi Portilho – Corinthians, Jheniffer – Corinthians, Eudimila – Ferroviária, Amanda – Palmeiras, Adriana - Orlando Pride (EUA), Marta - Orlando Pride (EUA) e Cristiane - Santos