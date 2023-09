Idosa é vítima de golpe ao pedir ajuda em caixa eletrônico de banco em Cotia

Um suspeito chegou a ser detido, mas foi liberado logo em seguida por falta de provas

Imagem ilustrativa

Uma idosa, de 62 anos, foi vítima de golpe ao pedir ajuda para efetuar um saque em um caixa eletrônico do banco Bradesco no centro de Cotia na manhã de sexta-feira (8). Um suspeito chegou a ser detido pela Guarda Civil Municipal (GCM), mas foi liberado logo em seguida por falta de provas.





A vítima relatou em depoimento na delegacia que, ao tentar efetuar um saque no caixa, tinha sido auxiliada por um indivíduo de cor parda, trajando camiseta vermelha e com uma bota suja de cimento.





Segundo a idosa, quando o indivíduo se afastou, ela constatou que tinha sido feita uma transferência de R$1,3 mil de sua conta para uma conta desconhecida.





Cerca de três horas após o ocorrido, o totem de segurança flagrou um homem com as mesmas características caminhando pelo centro da cidade. A GCM abordou o suspeito e o conduziu até a delegacia. A vítima o reconheceu como sendo o autor do crime, mas ele negou e foi liberado.





A Polícia Civil continua investigando o caso.





Procurado pelo Cotia e Cia, o Bradesco informou que trata-se "de golpe relacionado a ações externas". Disse também que o banco atua informando os clientes sobre riscos de fraudes, divulgando campanhas e orientações de segurança no site institucional e nas redes sociais.





"O Banco ainda orienta os clientes a nunca aceitarem ajuda de estranhos, seja em uma Agência Bradesco, nas Máquinas de Autoatendimento ou nos caixas. Procure sempre um funcionário identificado para ajudá-lo", concluiu.