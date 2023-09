Osasco abre concurso público com 356 vagas; salários chegam a R$6,9 mil

Inscrições serão abertas em 14 de setembro

Prefeitura de Osasco. Foto: Google imagens

A Prefeitura de Osasco publicou edital do concurso público 02/2023 que abre 356 vagas em diversos cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.





Os salários variam entre R$ 1.521 e R$ 6.904, de acordo com a função ocupada, além de cesta básica, auxílio transporte e vale cesta Natal.





A banca organizadora é a Fundação Vunesp e as inscrições serão abertas em 14 de setembro.





Veja abaixo as vagas:





Ajudante Geral (150)





Carpinteiro (10)





Coveiro (16)





Eletricista (10)





Encanador (10)





Pedreiro (20)





Pintor (10)





Serralheiro (5)





Agente Funerário (5)





Motorista de Funerária (10)





Motorista de Transportes Leves (40)





Motorista de Transportes Pesados (30)





Técnico em Agrimensura (2)





Arquiteto (2)





Engenheiro Agrônomo (5)





Engenheiro Ambiental (5)





Engenheiro Civil (12)





Engenheiro Eletricista (2)





Geógrafo (2)





Inscrições online





Os interessados poderão se inscrever no período das 10 horas do dia 14 de setembro de 2023 até as 23h59 do dia 23 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa de participação custa:





R$ 54,90 para cargos de nível fundamental e médio;





R$ 67,90 para postos de nível técnico; e





R$ 98,80 para funções que demandam diploma superior.





O boleto deve ser pago até o dia 24 de outubro, em qualquer agência bancária. Candidatos que comprovem ter realizado duas doações de sangue nos 12 meses antecedentes à inscrição e que moram em Osasco têm direito a pedir a isenção do pagamento da taxa nos dias 14 e 15 de setembro, nos termos indicados no edital de abertura.





Com informações do site JC Concursos