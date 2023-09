Calor aumenta em mais de 100% atendimentos médicos em SP

Idosos, crianças com menos de quatro anos e pessoas com deficiências cognitivas são as mais afetadas

Foto: Agência Brasil

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) registrou, nos sete primeiros meses de 2023, um aumento de 102,5% nos atendimentos ambulatoriais e internações por causas relativas à exposição ao calor em relação a 2022. Foram 312 neste ano e 154 no mesmo período de 2022.





A pasta reforçou a necessidade de cuidados redobrados durante esta semana, quando as altas temperaturas no estado de São Paulo podem chegar aos níveis mais elevados do ano.





Idosos, crianças com menos de quatro anos e pessoas com deficiências cognitivas são as mais afetadas.





“Os principais cuidados são tomar líquidos, principalmente água, no mínimo um litro e meio a dois litros, que devem ser ingeridos ao longo do dia e não de uma vez só; os ambientes devem ser mantidos arejados e frescos; usar roupas leves; e, se for realizar exercício físico ou passeios, fazer isso antes das 10 ou depois das 16 horas, evitando ficar em exposição ao sol mais intenso,” afirma a médica geriatra Drª Erica Boteom.





A SES informa que a desidratação, que pode ser intensificada em dias mais quentes, pode levar até ao óbito. Só neste ano, o estado de São Paulo registrou cinco mortes por causas relacionadas ao calor.