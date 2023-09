Bom Prato de Cotia distribuirá picolés em comemoração ao Dia Nacional do Sorvete

Unidade do restaurante popular está localizada no centro da cidade

A unidade do Bom Prato em Cotia vai distribuir picolés neste sábado (23), quando é comemorado o Dia Nacional do Sorvete. Os picolés são doados pela empresa Saint Luiger.





A iniciativa nasceu a partir da parceria entre a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS) e a Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN), da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.





De acordo com o presidente da ABIS, Eduardo Weisberg, desde 2002, quando a data foi criada, a entidade distribui sorvetes para escolas e hospitais, mas neste ano decidiram promover ações focalizadas no social, com o programa ‘Sorvete Solidário’.





Diariamente, o Bom Prato de Cotia serve 1.600 refeições, sendo 300 cafés da manhã e 1.300 almoços. Há mais de 20 anos, o frequentador paga somente R$ 1,00 para almoçar ou jantar, e R$ 0,50 para tomar o café da manhã.





SERVIÇO





Comemoração do Dia Nacional do Sorvete no Bom Prato de Cotia





Agenda: Sábado, 23 de setembro de 2023 – a partir das 10h30





Endereço: Rua Senador Feijó, 100 - Cotia





Como participar: Almoçando no Bom Prato de Cotia no dia 23.





Funcionamento da unidade: De segunda a sexta.





Horários:





● Café da manhã: às 7h





● Almoço: 10h30, preferencialmente para idosos, e às 11h para o público em geral.