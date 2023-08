Vítimas de racismo na Granja Viana pedem R$ 1 milhão de indenização na Justiça

Caso ocorreu no dia 8 de julho em um bar dentro do The Square

Caso ocorreu dentro do The Square. Foto: Reprodução

O advogado de defesa das quatro mulheres vítimas de racismo dentro de um bar no Open Small The Square, na Granja Viana, entrou na Justiça com um pedido de indenização no valor de R$ 1 milhão (R$ 250 mil para cada vítima).





(RELEMBRE AQUI O CASO COMPLETO). O caso ocorreu no dia 8 de julho. Imagens de uma câmera de segurança flagraram uma mulher branca imitando um macaco para o grupo de mulheres negras que estavam no estabelecimento









De acordo com reportagem do UOL, o pedido de indenização é direcionado a Thaís Nakamura, indiciada por injúria racial. Na hipótese de ela não pagar, o pedido se estende ao estabelecimento, segundo o advogado. A cobrança será feita somente se for aceita pela Justiça.





“A principal causadora [das ofensas racistas], a Thaís, será efetivamente condenada, e os demais subsidiariamente. A agressora precisa sofrer esse processo-crime. E um dos maiores prejuízos que as pessoas precisam sentir é no bolso”, disse o advogado ao UOL.





Segundo a delegada da Polícia Civil, Mônica Gamboa, a mulher foi indiciada pelo crime sem ter comparecido à delegacia. O inquérito, segundo a delegada, está no Fórum e será enviado ao Ministério Público.





O QUE DIZ A DEFESA DE THAÍS





Ao UOL, o advogado de defesa de Thaís Nakamura disse que viu com "estranheza" o pedido de indenização, já que, segundo ele, o inquérito está no início. “Parece haver uma tentativa de monetizar uma situação sob a qual não há qualquer indício evidente”, argumenta.