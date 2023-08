Lombada em Cotia “ganha” sinalização inusitada após serviço incompleto

Além das seis faixas de pedestre pintadas umas ao lado das outras, agora o problema ocorre com uma lombada no mesmo bairro; VEJA FOTOS

Foto enviada ao Cotia e Cia

Uma terceirizada contratada pela Prefeitura de Cotia instalou uma lombada na rua Brumado, no Jardim Araruama. No entanto, faltou sinalizá-la com as faixas amarelas transversais, para o motorista visualizá-la e, assim, conseguir reduzir a velocidade.





Diante da falta de sinalização adequada, moradores decidiram, por conta própria, amenizar o problema e escreveram com tinta a palavra “lombada”, indicando que ali tem, de fato, uma lombada.





[VEJA ABAIXO] foram enviadas ao Cotia e Cia nesta quinta-feira (17). Vale ressaltar que bem próximo desta via há outra situação inusitada: ao menos seis faixas de pedestres foram pintadas umas do lado das outras, o que chamou a atenção, inclusive, do prefeito Rogério Franco durante a sua participação no podcast Bom Papo e Cia. As imagensenviadas aonesta quinta-feira (17). Vale ressaltar que bem próximo desta via há outra situação inusitada:o que chamou a atenção, inclusive, do prefeitodurante a sua participação no podcast





Procurada para comentar a falta de sinalização da lombada instalada na rua Brumado, a Prefeitura de Cotia não retornou dentro do prazo estipulado. Caso haja resposta, será acrescentada aqui.





No sentido inverso, moradores fizeram as faixas com tinta branca