Família acusa mulher de imitar macaco e a denuncia por racismo, na Granja Viana; VÍDEO

Caso ocorreu dentro de um bar, no The Square; shopping se pronunciou sobre a ocorrência

Reprodução/Redes Sociais

Três mulheres negras da mesma família registraram um boletim de ocorrência de injúria racial contra uma mulher branca, que teria imitado um macaco e as ofendido dentro de um bar no The Square, na Granja Viana. O caso ocorreu na noite do último sábado (8).

Imagens de câmeras de segurança, que circulam nas redes sociais, flagraram parte da ocorrência. Veja abaixo:

No boletim de ocorrência, obtido pelo site Metrópoles, o grupo disse que foi ao shopping para se divertir em família no fim de semana. De acordo com o relato, as agressões começaram ainda antes das imagens registradas pelo circuito de câmeras. “Do nada, a primeira coisa que ela fez foi tocar no meu ombro e dizer: ‘Vocês são lindas e corajosas’. Eu não entendi muito bem”, afirma. Em outro momento, segundo o Metrópoles, a suspeita teria abordado o homem branco do grupo e perguntado o que ele estava fazendo “no meio de negras”. Para a vítima, a agressora teria sido racista para forçá-las a deixar o local. “Ela pensou que a gente ia pegar a bolsa e ir embora, mas nós ficamos e ignoramos. Até ela começar a imitar um macaco e apontar para a gente”, diz. A sua irmã, que também foi ofendida, estava com o marido e o filho, de acordo com a reportagem. A suspeita não foi identificada até o momento. O QUE DIZ O THE SQUARE Procurado pelo Cotia e Cia, o The Square se pronunciou sobre o caso. Veja a nota na íntegra abaixo: O The Square não compactua e repudia qualquer ato discriminatório dentro e fora de suas dependências.



Sobre o fato lamentável que ocorreu entre clientes em um dos restaurantes que fica localizado dentro do shopping, informamos que o The Square está apurando e tomando todas as medidas cabíveis para colaborar com o esclarecimento do caso.