Thermas da Mata oferece ingresso com chopp grátis em comemoração ao Dia dos Pais

Promoção é válida para os dias 12, 13 e 14 de agosto; saiba mais

Foto: Divulgação / Thermas da Mata

O Thermas da Mata, parque aquático situado em Cotia, vai oferecer uma promoção em comemoração ao Dia dos Pais. Na compra de um ingresso, o cliente ganha um chopp de 400ml. Segundo o parque, a promoção, que é limitada, estará disponível para os dias 12, 13 e 14 de agosto.





Para os pais associados, o Thermas da Mata anunciou que vai disponibilizar um bônus de R$50,00 no cartão de recarga para aproveitar como quiser durante o dia. Essa promoção é válida apenas para o dia 13 de agosto, sendo exclusiva para os pais associados com o passaporte anual do parque.





“É necessário fazer um agendamento antecipado da visita pelo aplicativo Thermas da Mata, levar o documento do filho(a) e retirar o cartão de recarga com o bônus até às 12h. Os benefícios são limitados”, informou o Thermas.