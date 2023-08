Homem preso em operação na cracolândia já foi detido duas vezes em Cotia

Nas duas ocasiões, ele foi solto após audiência de custódia

Operação na cracolândia em SP. Foto: Agência Brasil

A Justiça mandou soltar 11 das 13 pessoas presas acusadas de tráfico de drogas durante operação da Polícia Civil realizada neste domingo (30) na cracolândia, na região central de São Paulo.





Em audiência de custódia realizada na segunda-feira (31), duas prisões em flagrante foram convertidas em preventiva. Uma delas é a de um homem que portava drogas no momento da prisão. Segundo a polícia, ele tinha 26 invólucros com cocaína.





De acordo com reportagem do jornal Folha de S.Paulo, esse homem já tinha sido preso duas vezes por furto em Cotia, mas foi liberado em ambas as ocasiões após passar por audiência de custódia.





Sobre a operação, a Secretaria de Segurança Pública disse que a Justiça decretou a prisão preventiva "somente daqueles que tinham drogas em seu poder" e que os demais presos em flagrante foram liberados e vão responder por associação ao tráfico em liberdade.