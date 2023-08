Novo app de ‘ubercóptero’ chega a SP com viagens a partir de R$ 3,5 mil

Aplicativo começará com rotas que conectam a Faria Lima ao aeroporto de Guarulhos

Foto: Revo / Divulgação

O grupo português OHI, que no mercado brasileiro já atua com táxi aéreo, acaba de lançar a Revo, um app que começará com rotas que conectam a Faria Lima ao aeroporto de Guarulhos e alguns pontos do centro expandido ao condomínio Fazenda Boa Vista, no interior do estado. Os preços partem de R$ 3,5 mil.





O trajeto até o interior do estado, com alta demanda nos fins de semana, sai por R$ 5 mil.





A contratação de uma aeronave custa R$ 24 mil por hora. A companhia informou que em breve terá novos destinos fixos em seu portfólio.





A ideia é atender os bilionários e milionários “que buscam por previsibilidade e conforto em suas rotinas”.





A Revo oferece assentos individuais em helicópteros. O serviço inclui um motorista, que leva o cliente do ponto de partida ao heliponto mais próximo, onde vai aguardar a decolagem da aeronave em um lounge exclusivo.





A expectativa da empresa é transportar 3,7 mil passageiros até o fim de 2023. Em cinco anos, espera-se que esse número atinja a casa dos 90 mil. Para isso, estão disponíveis duas aeronaves da Airbus, uma para cinco pessoas e outra para oito. Todos os voos contam com dupla tripulação. Nos próximos cinco anos, o número de helicópteros deve chegar a 12.