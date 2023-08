Defesa Civil de Cotia resgata bicho-preguiça dentro de escola; veja vídeo

Animal foi levado para uma minifazenda da cidade

Animal estava dentro da EM Silvio Pedroso. Foto: Defesa Civil de Cotia

A Defesa Civil de Cotia resgatou, na manhã desta segunda-feira (7), um filhote de bicho-preguiça de dentro da Escola Municipal Silvio Pedroso, localizada no bairro do Lajeado. O momento foi registrado em vídeo (veja mais abaixo).





Segundo o secretário da pasta, Lincoln Júnior, após o resgate do animal, foi feito contato com o gerente da minifazenda Bichomania, localizada em Caucaia do Alto. “Muito atencioso, ele [Gabriel Binini]] já acionou os veterinários para dar todo atendimento necessário que o filhote precise. Nosso muito obrigado.”





Para acionar a Defesa Civil, basta entrar em contato pelo 199.





Veja abaixo o vídeo: