Mão dupla ou mão única? Prefeitura responde sobre trecho da estrada do Atalaia

Motoristas estavam confusos devido ao erro da instalação das placas de sinalização da via

Trecho da Estrada do Atalaia. Foto: Arquivos / Cotia e Cia





Em junho deste ano, placas de sinalização de trânsito foram instaladas do lado oposto em um trecho da Estrada do Atalaia, em Cotia. O trecho onde elas foram colocadas é de mão única, justamente no sentido inverso. Ou seja, o motorista que trafegava pela via não conseguia identificá-las. , em Cotia. O trecho onde elas foram colocadas é de mão única, justamente no sentido inverso. Ou seja, o motorista que trafegava pela via não conseguia identificá-las.





Após Cotia e Cia fazer contato com a prefeitura, as placas foram cobertas com sacos de lixo. Em nota, o Departamento de Convênios do município informou que o erro foi da empresa contratada.









“Agora, que tiraram os sacos que cobriam as placas, a rua está totalmente identificada como se fosse mão dupla novamente”, disse o motorista de aplicativo, Fábio Lima, que passa pelo local constantemente.





Após publicação da reportagem, muitos motoristas continuaram confusos, afinal, a via voltou a ser de mão dupla ou continua em um único sentido?





Questionada, a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) respondeu que a via é, originalmente, de mão única, no entanto, o projeto de revitalização viária, elaborado via convênio, foi feito como sendo de mão dupla. “Assim que os responsáveis pelo convênio derem baixa na execução do projeto, a Setram tomará as providências para que a via seja de mão única”, informou.





Em relação às sinalizações, a Setram disse que elas foram tampadas como forma de fazer com que a trafegabilidade seja de mão única e que seria enviada uma equipe ao local para fazer a cobertura das que, eventualmente, estiverem descobertas. “Trata-se de uma via estreita, por onde passam caminhões e, portanto, não é viável a manutenção de mão dupla como está”, completou.