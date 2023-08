Prefeitura de Itapevi oferece 759 empregos a partir de segunda (14)

Interessados na recolocação profissional devem comparecer Resolve Fácil para se candidatar às oportunidades









A partir desta segunda-feira (14), a Prefeitura de Itapevi oferece 759 novas oportunidades de empregos, fruto de um trabalho de intermediação da administração municipal com empresas da região. São vagas nas mais diversas áreas de atuação, como logística, finanças, serviços, telemarketing e entre outros segmentos.



Para se candidatar, é necessário comparecer ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado no Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde), com um documento original com foto (RG ou CNH) e o CPF.



Além disso, é necessário que o interessado tenha cursado, no mínimo, o ensino fundamental ou concluído o ensino médio. No local, o candidato obtém informações sobre outros requisitos, salário, jornada de trabalho, localização da vaga e benefícios oferecidos pelas empregadoras.



O encaminhamento é realizado pelo próprio sistema, baseado no perfil profissional de cada pretendente. Algumas vagas também podem ser consultadas através do aplicativo “Sine Fácil”, disponível nos sistemas Android e iOS. Em caso de dúvidas, a pessoa pode ligar para (11) 4143-9200.



Funções oferecidas



Do total de vagas, a função de eletricista é a que mais possui oportunidades disponíveis, com 161. Em seguida, se destacam as chances para auxiliar de logística (100), montador (93) e carpinteiro (80).



Confira as outras funções com empregos disponíveis: