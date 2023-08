Criminosos quebram vidro de carro e roubam mãe e filha em viaduto da Raposo Tavares

Crime ocorreu em meio ao trânsito da rodovia na noite de sexta-feira (11); veja a reportagem

Ambos foram presos. Foto: GCM de Cotia / Reprodução

Mãe e filha foram vítimas de dois criminosos que se aproveitaram do trânsito da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, para assaltá-las. O crime ocorreu com violência. Um dos bandidos quebrou o vidro do lado do passageiro e apontou uma arma em direção às duas. Eles roubaram bolsas e aparelhos de celular. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (11) no viaduto William Ortiz, localizado no km 22,8 da Raposo.





Após o crime, as vítimas acionaram a Guarda Civil Municipal (GCM), que conseguiu localizar a dupla e prendê-la em flagrante.





Na delegacia, as vítimas disseram que estavam voltando de carro de um shopping da região quando ficaram completamente paradas devido ao trânsito formado na rodovia. Foi neste momento que ouviram um grande estrondo no vidro e se assustaram com tamanha violência dos dois bandidos, que apontaram uma arma para elas.





Mãe e filha relataram que a dupla gritava repetidas vezes para que entregassem as bolsas e os aparelhos telefônicos, caso contrário, seriam mortas. Após entregar o que pediram, os dois fugiram a pé e foram pegos em seguida na Rua Comendador Carmindo Lourenço Delgázio.





Os objetos roubados foram devolvidos às vítimas. Com os dois a GCM encontrou uma arma de brinquedo. Eles permaneceram em silêncio na delegacia. Ambos têm diversas passagens pela polícia e permanecem aguardando julgamento.





O caso foi registrado no 2º DP de Cotia.