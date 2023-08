Homens armados com faca roubam preservativos e desodorantes de farmácia em Cotia

Eles também roubaram R$ 57 do caixa

Dois homens armados com faca entraram em uma farmácia, localizada no Parque Bahia, em Cotia, e roubaram oito preservativos e 12 desodorantes. O caso ocorreu na quinta-feira (3). Eles também roubaram R$57 do caixa.





Segundo a ocorrência, no momento do crime a farmácia estava com três funcionários. A dupla criminosa anunciou o roubo sob grave ameaça. Após subtraírem o dinheiro e as mercadorias, fugiram e não foram mais vistos.





Ninguém ficou ferido.





O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.