Cotia está entre as 100 piores cidades de SP em desenvolvimento sustentável

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

Cotia está entre as 100 últimas cidades do estado de São Paulo com pior índice de desenvolvimento sustentável. O levantamento foi realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis, que lançou neste domingo (6) o relatório com o IDSC (Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades).





Entre os 645 municípios paulistas, Cotia está na 559ª colocação, com 51,69 de pontuação. Isso significa que, de um total de 100 pontos, a cidade atingiu o nível de desenvolvimento sustentável médio – no limite com desenvolvimento baixo.





As pontuações mais baixas foram em: investimento público, igualdade de gênero e taxa de áreas florestadas.





A classificação segue o seguinte conceito:





0 a 39,99 - Desenvolvimento muito baixo





40 a 49,99 - Desenvolvimento baixo





50 a 59,99 - Desenvolvimento médio





60 a 79.99 - Desenvolvimento alto





80 a 100 - Desenvolvimento muito alto





Veja abaixo as notas por cada item que foi avaliado:





1 - Erradicação da pobreza: Médio





2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável: Baixo





3 - Saúde e Bem-Estar: Alto





4 - Educação de Qualidade: Baixo





5 - Igualdade de gênero (que envolve presença de vereadoras na Câmara Municipal): Muito Baixo





6 - Água Potável e Saneamento: Alto





7 - Energia Acessível e Limpa: Muito Alto





8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico: Alto





9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura: Muito Baixo





10 - Redução da Desigualdades: Alto





11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis: Médio





12 - Consumo e Produção Responsáveis: Baixo





13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima: Muito Alto





14 - Vida na Água: Muito baixo





15 - Vida Terrestre (que envolve taxa de áreas florestadas e naturais) : Muito baixo





16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes (que envolve taxas de homicídio): Baixo





17 - Parcerias e Meios de Implementação (que envolve investimento público) : Muito baixo





A nível nacional, do total de 5.570 cidades, Cotia ficou na 1.114ª colocação no levantamento. Segundo o relatório:





625 municípios apresentaram índice muito baixo.





3.345, baixo.





1.555, médio.





45, alto.





Nenhum município brasileiro registrou nível muito alto de desenvolvimento.





SOBRE O IDSC





O IDSC avalia 100 indicadores para definir o desempenho das cidades no cumprimento dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU em 2015. Entre eles estão erradicação da pobreza e da fome, promoção de saúde, educação e saneamento e redução de desigualdades. A meta deve ser cumprida pelos países até 2030.