Homem é preso com 143 pacotes de maconha enquanto cochilava dentro do carro

Caso ocorreu em Cotia neste domingo (6)

Além da maconha, com ele foram encontrados outros materiais e também uma quantia de R$840

Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante na manhã deste domingo (6) suspeito de tráfico de drogas, em Cotia. A Guarda Civil Municipal (GCM) encontrou 143 pacotes de maconha dentro do veículo em que ele estava dormindo. O caso ocorreu na Estrada das Pitas.





Segundo a ocorrência, o homem se identificou aos guardas como motorista de aplicativo. Disse que estava cochilando pois tinha acabado de fazer algumas corridas longas e descansava por esse motivo.





No entanto, ao revistar o porta-malas do veículo, os agentes encontraram diversos tabletes de maconha, além de uma balança, dois narguilés, 5 rolos de fita transparente, um fardo com caixa de papelão, um rolo de plástico filme e um controle remoto. Com ele, também foi encontrada uma quantia de R$840.





O homem foi conduzido até a delegacia, onde em seguida foi preso por tráfico de drogas. A Polícia Civil continua investigando o caso.