Ex-cuidadora é presa após roubo de R$ 150 mil no dia de enterro de idosa

“Os criminosos sabiam exatamente onde estava guardado o dinheiro, recolheram as notas e fugiram. Isso tudo foi feito enquanto a esposa do idoso era sepultada”, disse o delegado que acompanha o caso; veja a reportagem

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma ex-cuidadora de 40 anos foi presa nessa quarta-feira (9) em São Paulo sob a suspeita de dar informações a bandidos que invadiram a casa de um idoso de 71 anos acamado em um condomínio de alto padrão em Alphaville. O crime aconteceu no dia em que a esposa dele era enterrada em Barueri, em novembro do ano passado.





Foram roubados cerca de R$ 150 mil, guardados em uma caixa, dentro de um armário da casa da vítima. O dinheiro não foi recuperado. As informações são do portal Metrópoles.





“Os criminosos sabiam exatamente onde estava guardado o dinheiro, recolheram as notas e fugiram. Isso tudo foi feito enquanto a esposa do idoso era sepultada. Ele estava tão mal [de saúde] que não pôde comparecer ao enterro”, disse o delegado titular do 2º DP de Barueri, Ednelson de Jesus Martins, ao Metrópoles.





Segundo o jornal, a delegacia de Barueri solicitou à Justiça um mandado de prisão temporária, de 30 dias, que foi expedido e cumprido, na casa da suspeita, na manhã dessa quarta-feira.





A mulher, que não teve a identidade revelada, negou o crime. Ela está presa na Cadeia Pública de Barueri.