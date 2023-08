Escola de Cotia recebe rodada do Campeonato Paulista de Vôlei Sentado

Estarão na quadra as equipes SESI (Fem.) SESI (B), ADD, S. José Athlon e Clube Paulistano; saiba mais

A Escola Municipal Geraldo Gonçalves dos Santos vai receber a 5ª rodada oficial do Campeonato Paulista de Vôlei Sentado (adaptado para pessoas com deficiência), categoria "Master Rede". A unidade está localizada na avenida Antônio Mathias de Camargo, 420, no centro de Cotia





Com entrada gratuita, os jogos acontecerão no dia 19 de agosto (sábado), a partir das 9h. Estarão na quadra as equipes SESI (Fem.) SESI (B), ADD, S. José Athlon e Clube Paulistano.





Sobre o vôlei sentado





O vôlei sentado é uma modalidade do esporte que foi adaptada para pessoas que possuem algum tipo de deficiência física relacionada à locomoção. No entanto, ele também pode ser praticado por todas as pessoas, inclusive nas aulas de educação física nas escolas. Isso porque o vôlei sentado melhora a saúde física, os reflexos, a agilidade e a coordenação motora. Além disso, é um esporte muito divertido que ajuda a diminuir a ansiedade e as dores musculares.