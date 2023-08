Dia da Consciência Negra pode se tornar feriado em todo Estado de SP

Projeto foi aprovado pela Alesp na noite de ontem

Data é comemorada no dia 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares. Foto: Divulgação

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou nesta terça-feira (8) um projeto de lei que declara feriado estadual o Dia da Consciência Negra. De autoria do deputado Teonilio Barba (PT), o projeto segue agora para sanção ou veto do governador Tarcísio de Freitas.





A data, que já é feriado no município de São Paulo, é celebrada no dia 20 de novembro.





Em Cotia, o Dia da Consciência Negra, quando cai em dia de semana, é apenas ponto facultativo. Em todo o Estado de São Paulo, o feriado é instituído em 102 municípios.





Na região oeste da Região Metropolitana, apenas Carapicuíba, Itapevi e Jandira celebram o feriado.





O Dia da Consciência Negra é comemorado na data da morte de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro. Ele foi o último líder do maior dos quilombos do período colonial, o Quilombo dos Palmares.





A data foi incluída no calendário escolar nacional em 2003 e em 2011 a Lei 12.519 instituiu oficialmente a data como o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.