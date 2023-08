Idoso foragido por estupro é preso na Bahia em carro com placa de Cotia

Prisão ocorreu após a PRF atender um chamado de acidente de trânsito





Um idoso, de 72 anos, que estava foragido pelo crime de estupro de vulnerável, foi capturado nesta terça-feira (8) na BR 242, em Seabra, na Chapada Diamantina (BA).





A prisão ocorreu após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atender um chamado de acidente de trânsito envolvendo um veículo Fiat/Uno Mile, com placa de Cotia.





Ao realizar pesquisa nos sistemas, os agentes constataram que um dos ocupantes do carro possuía em seu desfavor um mandado de prisão definitiva, expedido pela Comarca de Ibiúna do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.





O foragido disse aos policiais que é inocente. Ele acrescentou ainda que tem conhecimento da acusação do crime de estupro e informou que após a condenação foi orientado a retornar à Bahia.





Diante dos fatos, o idoso, que trabalha como pedreiro, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária para o registro da prisão e a adoção das medidas cabíveis.