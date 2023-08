Cotianos tem até quinta-feira (31) para pagar impostos com desconto

No dia 31 de agosto de 2023 termina o prazo prorrogado de adesão ao Novo Sistema de Parcelamento de Dívidas de Cotia (NSPDC-23) que garante desconto de até 100% em juros e multas de tributos municipais atrasados e que venceram até o dia 31 de dezembro de 2022. A Prefeitura está negociando dívidas de IPTU, ITBI, ISSQN, taxas de licença de funcionamento, vigilância sanitária e outras.

O Novo Sistema de Parcelamento de Dívidas de Cotia permite o parcelamento da dívida em até 36 vezes, desde que o valor das parcelas não seja inferior a R$ 50,00, no caso de pessoa física, e de R$ 100,00, para pessoa jurídica. Quem fizer o pagamento à vista terá 100% de desconto nos juros e multas. Pagamento em 2 a 12 parcelas, redução de 50% nos juros e multas; de 13 a 24 parcelas, desconto de 40% nos juros e multas; para o pagamento de 25 a 36 parcelas, o desconto será de 30% nos juros e multas.

Para aderir à anistia basta acessar o site da Prefeitura ( www.cotia.sp.gov.br ) e acessar o banner na página inicial, abrir o link ‘Parcelamento ou Pagamento à vista – Anistia’. Quem preferir atendimento presencial no Centro Integrado Tributário (CIT) deve fazer agendamento em ( www.cotia.sp.gov.br ) > Portal de Serviços > CIT – Centro Integrado Tributário > Agendamento CIT > escolher entre as unidades Cotia, Granja Viana e Caucaia do Alto.