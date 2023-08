Operação internacional de combate à pedofilia prende 14 pessoas em SP

Também foram apreendidos 20 CPUs, 25 notebooks, 50 telefones celulares e 155 dispositivos de armazenamento

As polícias do Brasil e de outros sete países fizeram nesta segunda-feira (28) uma operação contra suspeitos de armazenar e compartilhar pornografia infantil. No total, 46 pessoas foram presas; 14 no Brasil.





Com os suspeitos, foram encontrados computadores e celulares com conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Em São Paulo, foram cerca de 50 alvos, em mais de 20 municípios, incluindo a capital paulista.





De acordo com a Polícia Civil, além dos detidos, foram apreendidos 20 CPUs, 25 notebooks, 50 telefones celulares e 155 dispositivos de armazenamento, além de outros aparelhos eletrônicos.





Os crimes investigados constam no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que proíbe distribuição, publicação, divulgação e transmissão ou armazenamento, por qualquer meio, de qualquer conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente.





As investigações começaram na Argentina. Os promotores de lá tiveram acesso a uma tecnologia do governo americano para identificar de onde saiam os arquivos com pornografia infantil e quem os recebia. Além do Brasil e da Argentina, a operação se estendeu aos Estados Unidos, Porto Rico, Panamá, Equador, Paraguai e Chile.