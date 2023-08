Cotia amplia linha de ônibus até o Jd. Japão; veja horários e itinerário

Operação está sendo feita em caráter experimental e, caso seja necessário, alguns ajustes ainda poderão ser feitos

Nesta segunda-feira (28) entrou em operação a ampliação do itinerário da linha 237 A (Jardim São Luiz x Água Espraiada) que passou a atender até o Jardim Japão.





No trajeto estendido, a linha estará identificada como 237 (Jardim São Luiz x Jardim Japão – via Água Espraiada). As viagens acontecem apenas em dias úteis (veja abaixo os horários e itinerário de cada linha).





Segundo a prefeitura, a ampliação atende a uma solicitação de moradores da região. De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram), inicialmente, a operação está sendo feita em caráter experimental e, caso seja necessário, alguns ajustes ainda poderão ser feitos.





Linha 237 A – Jardim São Luiz x Água Espraiada





Horários ida: 05h30 17h50 21h45 23h15





Horários volta: 06h00 18h40









Linha 237





Linha 237 – Jardim São Luiz x Jardim Japão (via Água Espraiada) – linha estendida





Horários ida: 06h35 08h10 09h00 10h30 11h30 12h15 13h50 14h20 15h50 18h40 19h10





Horários volta: 07h45 09h20 10h10 11h40 12h30 13h15 14h50 15h20 16h50 19h40





Itinerário (ida)

ESTRADA AGUA ESPRAIADA Água Espraiada

AV. ROQUE CELESTINO PIRES Caucaia do Alto

RUA FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA Caucaia do Alto

TERMINAL RODOVIÁRIO CAUCAIA DO ALTO Caucaia do Alto

RUA LUIS SACRAMENTO Caucaia do Alto

RUA JOSE LOPES NETO Caucaia do Alto

RUA OITO DE DEZEMBRO Caucaia do Alto

RUA ADRIANO PIRES DE OLIVEIRA Caucaia do Alto

RUA BENJAMIN CONSTANT Caucaia do Alto

RUA JOSÉ DO PATROCINIO Caucaia do Alto

AV. LUIS FERREIRA GIL N° 2050 Caucaia do Alto

RUA PEDRO VAZ COELHO Água Espraida

VILA GIRASSOL Água Espraiada

ESTRADA DO PIXIU Água Espraiada

VILA GIRASSOL Água Espraiada

ESTRADA AGUA ESPRAIADA N°446 Água Espraiada

Rua Antônio vaz pires Água Espraiada

Estrada Kinoshita Água Espraiada

Estrada Maria Quitéria Água Espraiada

Rua carneiro Leão Jardim Japão

r. mem. De Sá Jardim Japão

R. Pedro Álvares Cabral Jardim Japão

R. Teófilo Otoni Jardim Japão

Estrada maria Quitéria Jardim Japão

Estrada Municipal do aguassaí Jardim Japão

Estada capivara. Jardim Japão

Itinerário (volta)

TERMINAL RODOVIÁRIO CAUCAIA DO ALTO Caucaia do Alto

RUA FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA Caucaia do Alto

RUA GERTUDRES MARIA DE CAMARGO Caucaia do Alto

AV. LUIS FERREIRA GIL N° 2050 Caucaia do Alto

Estrada Kinoshita Jardim Japão

ESTRADA AGUA ESPRAIADA N°446 Água Espraiada

VILA GIRASSOL Água Espraiada

ESTRADA DO PIXIU Água Espraiada

ESTRADA AGUA ESPRAIADA Água Espraiada

RUA PEDRO VAZ COELHO Caucaia do Alto

Estada capivara. Jardim Japão

Estrada Municipal do aguassaí Jardim Japão

Estrada maria Quitéria Jardim Japão

Rua Antônio vaz pires Água Espraiada

RUA JOSÉ DO PATROCINIO Caucaia do Alto

RUA BENJAMIN CONSTANT Caucaia do Alto

RUA ADRIANO PIRES DE OLIVEIRA Caucaia do Alto

RUA OITO DE DEZEMBRO Caucaia do Alto

RUA JOSE LOPES NETO Caucaia do Alto

RUA LUIS SACRAMENTO Caucaia do Alto

AV. ROQUE CELESTINO PIRES Caucaia do Alto