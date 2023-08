Polícia prende homem que agredia mulheres nas ruas de Carapicuíba

Um dos ataques foi registrado na última semana por uma câmera de segurança; veja vídeo

Foto: Reprodução

A Polícia Civil prendeu o homem que já agrediu ao menos cinco mulheres em ruas do centro de Carapicuíba. Ele já tem passagens por roubo, furto e tráfico de drogas. As informações são da Band Jornalismo.





Na última ação covarde, gravada por uma câmera de segurança, ele aparece chutando duas mulheres que passavam pela rua. O homem solta os sacos de lixo que carregava, corre e derruba a mulher com um chute. No chão, as agressões continuam.





Outra mulher que vinha logo atrás tenta fugir e também é alvo da violência. Depois, ele vai embora como se nada tivesse acontecido (veja o vídeo abaixo):









Os ataques, segundo a polícia, sempre aconteciam de forma aleatória, sem que as vítimas tivessem tempo de reagir ou correr.





O caso é investigado pelo 1° DP de Carapicuíba.