Bandidos roubam carro com arma de brinquedo, batem em poste e são presos

Caso ocorreu em Cotia na noite desse domingo (27)

Crime ocorreu na rua Idomineu Antunes Caldeira. Foto: Google Street Views

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu, na noite desse domingo (27), três criminosos que tinham roubado um veículo com arma de brinquedo na rua Idomineu Antunes Caldeira, no Parque Bahia. Um bandido continua foragido.





O trio foi preso após colidir com o carro roubado contra um poste na estrada do Capuava, no Jardim Sabiá. Eles estavam fugindo a pé no momento da prisão.





Em depoimento na delegacia, o casal vítima do grupo relatou que estava saindo da residência quando foi surpreendido por dois indivíduos, um com revólver e outro com uma faca. Eles anunciaram o assalto e pediram para o casal sair do automóvel.





Assim que saíram do carro, um terceiro homem arrancou a bolsa da mulher com diversos itens pessoais, entre eles, um aparelho celular. E foi graças ao aparelho que foi possível rastreá-los.





O casal acionou a Polícia Militar que, por meio do GPS do celular, conseguiu a localização do veículo. No entanto, os três já tinham sido capturados pela Guarda Civil Municipal (GCM), que estava em patrulhamento pela região e foi informada do roubo após encontrar o carro batido contra o poste.





Na delegacia, as vítimas reconheceram os suspeitos, que foram presos em flagrante. A arma de brinquedo utilizada no crime foi apreendida.