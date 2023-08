Escola em Cotia é furtada três vezes em apenas uma semana

Totem de segurança flagrou as três ocorrências; suspeito é investigado

Foto: Google Street Views

A Escola Municipal Francisco Nunes, localizada na rua Professora Isaura Bayerlein, na Vila Monte Serrat, em Cotia, foi furtada por três vezes na semana passada.





Os dois primeiros furtos, registrados na Delegacia de Cotia, ocorreram entre os dias 23 e 24 de agosto (quarta e quinta-feira). De acordo com o registro, foram furtadas 11 unidades de sabão em pó, 7 bacias, sabões em pedra entre outros produtos de limpeza.





Segundo informações da ocorrência, não houve arrombamento e nem dano para entrada no local. A pessoa que invadiu a unidade pulou pelo portão. O flagrante foi feito pelas imagens do totem de segurança.





SUSPEITO INVESTIGADO





Já na madrugada deste domingo (27), o sistema de monitoramento instalado na escola Francisco Nunes flagrou novamente uma invasão. A partir das imagens, foi possível constatar um indivíduo pulando de dentro para fora da unidade, com uma sacola nas mãos.





O fato foi narrado para a Guarda Civil Municipal (GCM), que imediatamente começou a patrulhar pela região.





Próximo ao Terminal de Cotia, os agentes avistaram um homem suspeito com uma sacola ao lado, semelhante como das imagens. Na sacola, havia diversos produtos de limpeza.





Os guardas civis retornaram até a escola Francisco Nunes, adentraram no setor de limpeza e encontraram produtos semelhantes como os que estavam na sacola do suspeito. Mas não foi possível, segundo os agentes, dizer com certeza se os produtos foram subtraídos da unidade.





O suspeito foi encaminhado para a delegacia e segue como investigado. Até a conclusão desta reportagem, a direção da unidade não havia se apresentado na delegacia.





Cotia e Cia fez contato com a Secretaria de Educação do município e aguarda um posicionamento.