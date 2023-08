Idosa deixa hospital após aguardar 18 dias por oxigênio domiciliar em Cotia

Empresa responsável pelo aparelho disse que o serviço havia sido suspenso por falta de pagamento da Prefeitura de Cotia

Foto da idosa no Hospital de Cotia enviada ao Cotia e Cia

Uma idosa, de 84 anos, que ficou internada no Hospital Regional de Cotia até essa segunda-feira (28) devido ao quadro de insuficiência cardíaca e água nos pulmões, recebeu alta médica no dia 10 de agosto. No entanto, ela teve que ficar por mais 18 dias na internação por falta de equipamento de oxigenoterapia domiciliar.





A filha da paciente fez a solicitação do aparelho para a Prefeitura de Cotia no dia 9 de agosto. O insumo é fornecido e instalado pela empresa White Martins.





Cotia e Cia fez contato com a empresa na última sexta-feira (25) para entender o que havia acontecido, já que a prefeitura não deu explicação. Em nota, a White Martins disse que a prefeitura não havia realizado o devido pagamento, por isso foi obrigada a suspender o fornecimento dos equipamentos.





“Após exaustivas negociações e tentativas de acordos para pagamentos que não foram cumpridas, a White Martins se viu obrigada a suspender temporariamente o fornecimento de equipamentos de oxigenoterapia e gases medicinais para novos pacientes de homecare atendidos pela rede municipal de saúde de Cotia”, explicou.





Após contato da reportagem, a empresa informou que a prefeitura realizou o pagamento parcial da dívida na sexta-feira e que a idosa, portanto, seria prontamente atendida. “Após o pagamento parcial da dívida realizado nesta sexta-feira, a empresa realizará a inclusão da paciente M..R.S, acreditando que o débito será integralmente quitado pelo Município dentro de uma programação de curto prazo”, pontuou.





O aparelho de oxigênio foi instalado na residência da idosa, que voltou para casa nesta segunda-feira (28). Procurada novamente, a prefeitura continuou sem se manifestar.