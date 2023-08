Bairros de Cotia podem ter fornecimento de água interrompido neste final de semana

Veja a lista dos bairros que devem ser afetados; Além de Cotia bairros da zona sul da capital e Taboão da Serra também podem sofrer interrupção.

A Sabesp realiza neste sábado (26) uma manutenção emergencial na Adutora ABV-Socorro, no sistema de Abastecimento Guarapiranga. Para realizar os reparos, será necessário reduzir a produção de água. O fornecimento em parte da zona sul da capital e dos municípios de Cotia e Taboão da Serra pode sofrer interrupções a partir da tarde de sábado. A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer, gradativamente, no decorrer do domingo.

As intervenções terão início às 18h30 do sábado (26) e têm previsão de conclusão às 4h do domingo (27), o que pode afetar o abastecimento de água para cerca de 525 mil imóveis e uma população de aproximadamente 2,1 milhões de habitantes (veja os bairros ao final do texto). A Sabesp orienta à população o uso consciente da água armazenada nos reservatórios residenciais até a conclusão do serviço e a recuperação completa do fornecimento.

Imóveis com caixa-d’água obrigatória e com reserva para ao menos 24 horas, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir com menos intensidade a alteração no fornecimento. As consultas e notificações devem ser feitas pelo WhatsApp oficial da Sabesp 11-3388-8000 ou na Central de Atendimento pelos telefones 195 ou 0800 055 0195 (a ligação é gratuita).

Bairros de Cotia que devem ser afetados:

Vila Santo Antonio, Vila Helena, San Diego Park, Rio Cotia, Rec Das Rosas, Pinus Park, Petit Village, Parque Frondoso, Parque Alexandre, Palos Verdes, Novo Horizonte, Jardim Seramis, Jardim Santa Maria, Jardim Santa Izabel, Jardim Rebelato, Jardim Passargada, Jardim Moinho Velho, Jardim Mediterrâneo, Jardim Lambreta, Jardim Guerreiro, Jardim Do Engenho, Jardim Da Gloria, Jardim Colibri, Horizontal Park, Granja Viana, Cond Granja Colonial, Chácara Vianna, Chacara Progresso, Chácara Pavoeiro, Chácara Everest, Chácara Dos Lagos, Chácara Do Refúgio, Chácara Cantagalo, Chac Ondas Verdes, Bosque Do Vianna.







Bairros de Taboão da Serra que devem ser afetados: Vila Prado, Vila Indiana, Vila Iasi, Vila Antonio, Pq Albina, Parque Pinheiros, Parque Laguna, Parque Jacarandá, Parque Ipe, Parque Assuncao, Jd Raposo Tavares, Jardim Yolanda, Jardim Três Marias, Jardim São Salvador, Jardim São Miguel, Jardim São Jorge, Jardim Salete, Jardim S Judas, Tadeu, Jardim Roberto, Jardim Record, Jardim Pazzini, Jardim Paulo Vi, Jardim Panorama, Jardim Ouro Preto, Jardim Monte Alegre, Jardim Mirna, Jardim Maria Rosa, Jardim Jussara, Jardim Joao XXIII, Jardim Jaqueline, Jardim Irapuã, Jardim Helena, Jardim Freitas Jr, Jardim Dorly, Jardim Do Lago, Jardim Das Oliveiras, Jardim D’abril, Jardim Clementino, Jardim Celeste, Jardim Caner, Jardim Cambara, Jardim Boa Vista, Jardim America, Cohab Jd Educandário, Cidade Intercap. Bairros da capital paulista que devem ser afetados: Grajaú, Jardim São Luis, Jardim Ângela, Parque Bologne, Parelheiros, Marilda, Vila Pirajussara, Vila Andrade, Valo Velho, Pirajussara, Parque Vera Cruz, Parque Ipe, Parque Fernanda, Parque Arariba, Jardim Vale das Virtudes, Jardim Vista Linda, Jardim Umuarama, Jardim Rosana, Jardim Piracuama, Jardim Olinda, Jardim Mitsutani, Jardim Maria Sampaio, Jardim Marcelo, Jardim Macedônia, Jardim Laranjal, Jardim Ipe, Jardim Fernandes, Jardim Evana, Jardim Catanduva, Horto do Ipe, Conjunto Habitacional Santo Amaro C, Cohab Adventista, Conjunto Residencial Prestes Maia, Conjunto Habitacional Monet, Chácara Nossa Senhora Bom Conselho, Cotia e Taboão da Serra. Vila Pirajussara, Vila Andrade, Valo Velho, Pirajussara, Parque Vera Cruz, Parque Ipe, Parque Fernanda, Parque Arariba, Jd Vale Das Virtudes, Jardim Vista Linda, Jardim Umuarama, Jardim Rosana, Jardim Piracuama, Jardim Paris, Jardim Olinda, Jardim Mitsutani, Jardim Maria Sampaio, Jardim Marcelo, Jardim Macedônia, Jardim Laranjal, Jardim Ipe, Jardim Fernandes, Jardim Evana, Jardim Catanduva, Horto Do Ipe, Conj Hab Sto Amaro C, Cohab Adventista, Cj Res Prestes Maia, Cj Hab Monet, Chac Ns Bom Conselho, Capão Redondo.

Veja algumas dicas de uso consciente da água:

1. Tome banhos mais curtos;

2. Deixe a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba;

3. Deixe para lavar o carro em outra data – e evite usar a mangueira,

prefira um balde com água;

4. Lave calçada ou quintal em outro dia e lembre-se de usar vassoura e

balde com água, não a mangueira;

5. Dê preferência para lavar a roupa e a louça em outro dia ou use a

lava-roupa e a lava-louça apenas quando elas estiverem na capacidade máxima;

6. Antes de lavar a louça, retire o excesso de comida com a esponja; deixe a torneira fechada ao ensaboar;

7. Não dê descarga à toa e não utilize o sanitário como lixeira. Em apenas seis segundos de válvula acionada vão embora cerca de 12 litros de água;

8. Não use água corrente para descongelar alimentos.