Ana Cañas canta Belchior e aquece Festival de Inverno do The Square | Neto Rossi

Jovens, idosos, crianças e famílias inteiras não se intimidaram com o frio e a garoa e lotaram o evento que ocorreu nesse sábado (26), na Granja Viana; veja

Ana Cañas canta Belchior no The Square, na Granja Viana. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

Ana Cañas, durante o Festival de Inverno do Open Mall The Square, shopping localizado na Granja Viana. O frio e garoa gelada que caiu sobre a cidade de Cotia no final da tarde e início da noite desse sábado (26) não intimidaram o público que foi em peso para prestigiar o show da cantora





Jovens, idosos, crianças e famílias inteiras saíram de suas residências na expectativa de serem contemplados com a magia das músicas de Belchior. E o resultado foi superado, com toda certeza!





Bastava olhar para o lado e ver as pessoas cantando com emoção ‘Apenas um Rapaz Latino Americano’ ou então ‘Alucinação’. E, no palco, Ana impressionou com sua performance e sensibilidade ao interpretar as canções de grandes sucessos de um dos maiores compositores nordestinos.





Em meio às canções, Ana fez pelo menos duas pausas para falar sobre sua vida e como se deu a conexão com a história e legado de Belchior. Foram nesses momentos que muitos se emocionaram, pois a fala da cantora soou com uma mistura de sentimento e poesia.





VEJA ABAIXO O VÍDEO COM ALGUNS TRECHOS DO SHOW