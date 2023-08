Artistas apoiam moradores de São Roque em protesto contra revisão do Plano Diretor

Segundo os moradores, medida reduziria áreas de mata na região e impactaria negativamente o meio ambiente; prefeitura se posicionou

Denise Fraga e Matheus Solano. Foto: Redes sociais

Denise Fraga e o ator Matheus Solano declararam nas redes sociais apoio aos moradores de São Roque que protestam contra a revisão do Plano Diretor da cidade. Segundo uma petição virtual, essa medida reduziria áreas de mata na região e impactaria negativamente o meio ambiente. A atrizdeclararam nas redes sociais apoio aos moradores de. Segundoessa medida reduziria áreas de mata na região e impactaria negativamente o meio ambiente.





"Soube que está sendo votado um novo plano diretor na Câmara Municipal de São Roque, em caráter de urgência, que vai permitir que o que resta de Mata Atlântica em São Roque vá por água abaixo por especulação imobiliária", disse Denise Fraga em vídeo publicado no Instagram.





Já Matheus Solano pediu aos governantes “que ouçam a população”. “Retirem o regime de urgência de aprovação do plano na Câmara", disse.





O texto do abaixo-assinado afirma que o bairro Parque Prado seria um dos impactados com a revisão do Plano Diretor. Segundo o documento, na região há remanescentes de Mata Atlântica e vegetação nativa, e a alteração do plano permitiria que áreas desta região fossem vendidas.





“A manutenção da área contribuirá para reduzir o impacto das chuvas e seus alagamentos na parte mais baixa do bairro. Enchentes são um desastre ambiental e econômico para os moradores e o Poder Público. Por isso, solicitamos ao Senhores Secretários de Cultura e do Verde, e ao Senhor Presidente do CONDEPACC, que reavaliem e estudem uma proteção para esta área”, diz o texto.





O QUE DIZ A PREFEITURA DE SÃO ROQUE





Pelas redes sociais, a Prefeitura de São Roque chamou o protesto de “boato sem qualquer embasamento” e que a revisão do Plano Diretor “traz o crescimento sustentável do município, sempre respeitando todas as legislações ambientais”. “Desmatamento é crime e continuará sendo combatido em São Roque”, disse.





A publicação ainda orienta que os moradores com dúvidas acessem o site do projeto para saber mais informações.