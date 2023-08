Homem de 30 anos morre após ser atropelado na rodovia Bunjiro Nakao

Vítima faleceu assim que chegou no Hospital Regional de Cotia, segundo o Samu

Acidente ocorreu na altura do km 53 da rodovia. Foto: Google imagens

Um homem, de 30 anos, morreu após ser atropelado por um veículo na altura do km 53 da rodovia Bunjiro Nakao, em Cotia. O acidente ocorreu na noite do último sábado (26).





Segundo a Polícia Rodoviária, a vítima foi socorrida pelo Samu e levada até o Hospital regional de Cotia, mas acabou não resistindo aos ferimentos.





O motorista que atropelou o homem compareceu na delegacia para prestar depoimento. Ele disse que permaneceu no local até a chegada do socorro, que foi acionado por ele e pelo irmão da vítima. Os documentos do veículo estavam em ordem.





Sobre o acidente, o motorista alegou que estava dirigindo seu veículo quando a vítima “surgiu repentinamente” na frente, tentando atravessar a pista correndo. Ele disse que não teve tempo de frear, e que o homem já estava “em cima do carro”.





As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. O caso foi registrado como ‘homicídio culposo na direção de veículo automotor’ na Delegacia de Cotia.