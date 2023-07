Vídeo flagra abandono de cachorros em Caucaia do Alto

Imagens foram enviadas ao Cotia e Cia por uma moradora do local; veja

Abandono de cachorros em Caucaia do Alto foi flagrado por uma câmera de segurança

Uma caixa de papelão com dois cachorros foi deixada na Rua Benedito Agustinho de Brito, no Jardim São Luiz, em Caucaia do Alto, na noite dessa segunda-feira (24).





Uma câmera de segurança registrou o momento em que um veículo para na esquina da rua, uma pessoa abre a porta do lado do passageiro e deixa a caixa com os animais em cima da calçada.





Pelas imagens [VEJA ABAIXO], ainda é possível ver os cães se movimentando pela via. Um deles é quase atropelado por uma motocicleta e depois por um carro.

A moradora que enviou as imagens ao Cotia e Cia disse que após o abandono, não sabe o que aconteceu com os cachorros.





Em Cotia, segundo uma lei sancionada em 2020, o abandono de animais é considerado crime de maus-tratos e ainda prevê multa ao responsável.