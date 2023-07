Thermas da Mata oferece combos e ingressos com preços promocionais

Compras devem ser feitas até o dia 31 de julho; saiba mais

Thermas da mata. Foto: Divulgação

O parque aquático Thermas da Mata, localizado em Cotia, está lançando uma campanha promocional para os meses de julho e agosto.





Veja abaixo como funciona cada combo:





Combo Carro Cheio: inclui 4 ingressos para o parque e 1 voucher de estacionamento, a partir de R$199,00;





Combo Barriga Cheia: oferece 1 ingresso para o parque e 1 combo de espetinho por R$79. Os lotes são limitados.





A promoção já começou e segue até a próxima segunda-feira (31).









Passaporte Anual - Acesso Ilimitado





O Thermas da Mata também está oferecendo o Passaporte Anual. Com esse passe, os visitantes têm acesso ilimitado ao parque aquático durante o ano todo por R$40 por pessoa, no plano Premier para 4 pessoas, e ainda um desconto de 90% na taxa de adesão. As cotas são limitadas.





Para o passaporte, a compra deve ser feita exclusivamente pelo telefone (11) 97680-2911.