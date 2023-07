Wine Fest: São Roque recebe evento para os “apaixonados por vinho”

Os visitantes poderão participar de uma tradicional feira de vinhos, com degustações temáticas de rótulos de todo o mundo e master classes; saiba mais

São Roque recebe de 18 a 27 de agosto o São Paulo Wine Fest. O evento reunirá o melhor do mundo dos vinhos nacionais e importados e da gastronomia, com atividades diversas, para todos os gostos e todos os bolsos, alguns gratuitos.





Serão vinhos de 12 países em eventos ou, como preferem os organizadores, experiências, espalhadas pela cidade e arredores, muitos acontecendo nas vinícolas da região. O consumidor final tem programação mais intensa nos finais de semana, de quinta a domingo, enquanto o trade tem agenda durante a semana.





Um dos grandes diferenciais do São Paulo Wine Fest (SPWF) é abranger experiências ao pé dos parreirais das vinícolas locais, ao ar livre e com muita descontração, além dos eventos em salões, clubes, hotéis, restaurantes e casa de eventos.





“Esperamos uma forte presença do público paulista, mas certamente receberemos muitos visitantes de todo o Brasil”, comenta Alex Sandro Santiago, presidente do Sindusvinho. “A programação está agradável e atenderá aos apaixonados por vinhos e gastronomia aliados a música e atividades para toda a família”, diz.





Os visitantes poderão participar de uma tradicional feira de vinhos, com degustações temáticas de rótulos de todo o mundo e master classes.





São Roque conta hoje com 18 vinícolas, que se somadas a muitas de outras regiões brasileiras, como a Serra da Mantiqueira, passaram a produzir vinhos com a técnica da dupla poda, batizados de “Vinhos de Inverno" com colheita no meio do ano.





O Roteiro do Vinho participa ativamente do SPWF, com atividades enogastronômicas na quase totalidade dos seus 48 associados. “A ideia é receber produtores de vinho de todo o mundo e fazer a cultura do vinho mais forte e presente para os brasileiros”, acrescenta Leodir Ribeiro, presidente do Roteiro do Vinho.





O público pode acompanhar a programação pelo Instagram @saopaulowinefest