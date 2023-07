URGENTE: Van da Apae Cotia é furtada

Crime ocorreu na tarde desta segunda-feira (10)

Veículo é do modelo minibus da marca Fiat Ducato

ATUALIZAÇÃO ÀS 19H36: A VAN FOI LOCALIZADA NO BAIRRO DO PORTÃO, EM COTIA. A POLÍCIA CIVIL PROSSEGUE COM AS INVESTIGAÇÕES.





Uma van da Apae de Cotia foi furtada na tarde desta segunda-feira (10) na Rua João Nishimura, 53, na Vila Santo Antônio do Portão, próximo à prefeitura de Cotia.





Segundo a ocorrência, o veículo estava estacionado na via, mas quando a motorista retornou, não o encontrou mais no local.





A vítima não soube informar à polícia se havia câmeras de segurança na região.





O veículo é do modelo minibus da marca Fiat Ducato, cor cinza com placa EYN4161.





A ocorrência foi registrada na Delegacia de Cotia, que apura o caso.