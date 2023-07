Homem é preso por furtar whisky, suspiros e desinfetante de mercado em Caucaia

Ele foi flagrado pela GCM dentro do estabelecimento, tentando se esconder debaixo de uma telha

Crime foi registrado no 1º DP de Caucaia do Alto

Um homem, de 25 anos, foi preso em flagrante na madrugada de sábado (8) por furtar uma garrafa de whisky, nove sacos de suspiro e seis galões de desinfetante do Supermercado São Roque, em Caucaia do Alto.





A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender a ocorrência. Chegando no local, os agentes viram duas janelas abertas e quebradas. Ao entrarem no estabelecimento, flagraram o homem escondido debaixo de uma telha com uma sacola plástica ao lado.





Dentro da sacola, os GCMs encontraram os produtos que tinham sido furtados, avaliados em R$ 237. Questionado, ele assumiu a autoria do furto e disse que era usuário de drogas. Ele afirmou também, segundo a GCM, que saiu da cadeia no dia 15 de março deste ano.





O homem foi encaminhado para o 1º DP de Caucaia do Alto. Ao averiguar seus dados, a Polícia Civil constatou que ele ostentava diversos registros, chamando atenção do fato de ter sido autuado em flagrante por furto na mesma unidade policial em outras duas oportunidades, além de crimes patrimoniais.





Ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Cotia. As mercadorias furtadas foram devolvidas ao proprietário do supermercado.