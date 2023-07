Juntas, 33 mulheres perdem 90 kg em programa da Prefeitura de Cotia

Participantes doaram ao Fundo Social um quilo de alimento para cada quilo eliminado; nova turma inicia em setembro; saiba mais

Programa Emagrecer Certo, da Prefeitura de Cotia. Foto: Sônia Marques

“Eu estava meio perdida, mas me reencontrei”. A frase é da Técnica de Enfermagem Ângela Maria Dias de Souza, 66 anos, moradora da Chácara Pastoreiro, em Caucaia do Alto. Para ela, participar do Programa Emagrecer Certo, da Secretaria de Saúde de Cotia, muito mais que perder peso, foi ter de volta a alegria de viver.





Ela fez parte de um grupo de 33 mulheres que chegaram até o fim de mais uma edição do Emagrecer Certo, que iniciou em abril. Juntas, as participantes eliminaram 90 quilos e transbordam em autoestima e expectativas; fazem planos para continuarem na firme missão de perder peso com qualidade de vida e saúde.





O encerramento do programa aconteceu na manhã de sexta-feira (7), no Parque Teresa Maia, na Granja Viana, com direito a festa com comes e bebes e até guloseimas, mas antes teve caminhada e atividades físicas para não perderem o ritmo. Para cada peso eliminado durante, as participantes doaram um quilo de alimento ao Fundo Social de Cotia.





Sob coordenação da Chefe de Enfermagem Danielle Evangelista, uma equipe multidisciplinar formada por Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Nutricionista e Educador físico acompanhou o grupo por três meses.





Foram 12 encontros, sendo um por semana em que as participantes - muitas vezes com histórico de Diabetes, Hipertensão e outras comorbidades que surgem devido ao sobrepeso e má alimentação - receberam orientação nutricional, participaram de dinâmicas de grupos, palestras sobre saúde e alimentação saudável e atividades físicas. Cada encontro teve duração de duas horas.





“Perder peso não quer dizer não comer, mas comer comida de verdade, se alimentar do que a terra nos dá”, disse Silvana Oliveira, Nutricionista. “É descascar mais e desembrulhar menos”, completou. “Esses três meses foi só o início, reeducação alimentar é para o resto de nossas vidas”, conclui.





A cozinheira Liliani de Fátima, 41 anos, moradora da Granja Viana, tentou várias dietas e chegou a perder peso, mas sempre os achava de novo. Dessa vez, disse que será diferente porque recebeu reeducação alimentar e bateu seu recorde, eliminou sete quilos. “Agora é só continuar, quero perder pelo menos 25 quilos”, avisou.





A recordista foi a jovem Larissa, 24 anos. Em abril, pesava 126 quilos. “Com as palestras e a ajuda da equipe eu consegui emagrecer 20 quilos. Elas foram muito importantes na minha vida. Super indico o programa para todo mundo porque realmente é muito bom”, disse a jovem que gravou um vídeo para divulgar o programa. “Agora é manter as regrinhas e me esforçar para alcançar os objetivos”.





Novos grupos





Ao longo do ano acontecem duas edições do programa em três polos: Caucaia do Alto, Atalaia e Granja Viana. Segundo Danielle Evangelista, para o segundo semestre, estão previstos dois novos polos, no Jardim Arco-Íris e no Rio Cotia. As inscrições começam em agosto.





Iniciado em 2018, o Grupo Emagrecer Certo nasceu na Policlínica do Portão, mas logo se espalhou para outras unidades de saúde, e visa incentivar a perda de peso com qualidade de vida e saúde. A orientação às pacientes não encerra com o fim da participação no Programa, elas seguem sendo acompanhadas pelas nutricionistas e continuam recebendo dicas no grupo do WhatsApp.