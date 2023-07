Prefeitura de Cotia fará plantão para negociação de dívidas neste sábado (29)

Na segunda-feira (31) termina o prazo de anistia de juros e multas para tributos municipais atrasados.









No sábado (29 de julho de 2023), a Prefeitura de Cotia fará um plantão de atendimento no Centro Integrado Tributário (CIT) de Cotia e de Caucaia do Alto para negociação de dívidas municipais vencidas até 31 de dezembro de 2022. A negociação está sendo feita por meio do Novo Sistema de Parcelamento de Dívidas de Cotia (NSPDC-23) que garante desconto de até 100% em juros e multas para pagamento à vista de tributos municipais atrasados. Estão sendo negociadas dívidas de IPTU, ITBI, ISSQN, taxas de licença de funcionamento, vigilância sanitária e outras. O prazo da anistia termina no dia 31 de julho de 2023.





O Novo Sistema de Parcelamento de Dívidas de Cotia permite o parcelamento da dívida em até 36 vezes, desde que o valor das parcelas não seja inferior a R$ 50,00, no caso de pessoa física, e de R$ 100,00, para pessoa jurídica. De 2 a 12 parcelas, redução de 50% nos juros e multas; de 13 a 24 parcelas, desconto de 40% nos juros e multas; para o pagamento de 25 a 36 parcelas, o desconto será de 30% nos juros e multas. O vencimento da primeira parcela do acordo será sempre no 5º dia útil seguinte à celebração do acordo e as demais parcelas no mesmo dia dos meses subsequentes.





A negociação da dívida também pode ser feita pelo site da Prefeitura ( www.cotia.sp.gov.br ), até o dia 31 de julho de 2023, basta entrar em ‘Portal de Serviço’, na página inicial, procurar por ‘Taxas e Tributos’, abrir o link ‘Parcelamento de débitos – Parcelas Atualizadas’ e acessar ‘Parcelamento ou Pagamento à vista – Anistia’.

Plantão AnistiaDia 29 de julho de 2023 (sábado)Das 8h às 17hCentro Integrado Tributário (CIT) CotiaAvenida Benedito Isaac Pires, 35, Parque Dom HenriqueCentro Integrado Tributário (CIT) Caucaia do AltoAvenida Roque Celestino Pires, 1204, Caucaia do Alto