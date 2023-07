SP lança programa que vai dar acesso a 13 mil vagas nas universidades estaduais

Todos os estudantes do ensino médio da rede estadual, incluindo os das Etecs, poderão participar do Provão Paulista; saiba mais

Foto: SEE / Reprodução

O governo de São Paulo lançou, nesta segunda-feira (14), o ‘Provão Paulista’, programa para alunos do ensino médio das escolas estaduais que vai dar acesso a cerca de 13 mil vagas em cursos superiores nas universidades públicas de São Paulo.





As vagas serão para a USP, Unicamp, Unesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Centro Paula Souza já para o ano letivo de 2024.





“Não estamos apenas dando acesso ao ensino superior, e sim acesso às melhores universidades do país. A educação de São Paulo se orgulha de liderar esse processo de inclusão”, afirmou o secretário da Educação, Renato Feder.





A nova avaliação da Secretaria da Educação começa a ser aplicada no próximo mês de novembro de forma seriada, com questões de múltipla escolha e redação. O teste poderá ser utilizado como acesso direto a vagas nas universidades públicas e Fatecs de São Paulo para início do curso em 2024.





De acordo com a pasta, a avaliação seguirá os moldes de vestibular, com aplicação presencial fiscalizada nas escolas estaduais, em data única. Todos os estudantes do ensino médio da rede estadual, incluindo os das Etecs, poderão participar do Provão Paulista.





Para 2024, o acesso às vagas nas universidades será obtido pela nota acumulada por alunos nos Provões Paulistas dos dois anos finais do ensino médio. Em 2025, serão considerados os resultados nas provas aplicadas ao longo das três séries.





Além de facilitar a entrada no ensino superior, a Secretaria da Educação avalia que o Provão Paulista servirá para melhorar o desempenho dos estudantes do ensino médio da rede estadual. A iniciativa também será um instrumento de combate ao abandono e à evasão escolar.