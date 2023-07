McDonald's inaugura restaurante com temática japonesa em SP

Restaurante é inspirado na arquitetura e na cultura japonesa, desde a fachada até os ambientes internos

McDonald's inaugurou unidade com temática japonesa em SP. Foto: Divulgação

O McDonald's inaugurou na sexta-feira (7) uma nova unidade em São Paulo, no bairro da Liberdade. O restaurante é inspirado na arquitetura e na cultura japonesa, desde a fachada até os ambientes internos.





O espaço mistura elementos próprios da rede com as típicas lanternas da cultura oriental, que são encontradas por todo o bairro.





O restaurante também busca atrair o público com uma decoração instagramavel, com ideogramas nas paredes, uma cerejeira na área externa e um grafite do tradicional portal japonês.





Assim como em outras unidades, os clientes podem optar por fazer seus pedidos nas telas de autoatendimento, com menu digital, pelo app com o Peça e Retire ou direto no balcão.





Apesar da temática oriental, os lanches disponíveis na unidade são os tradicionais do McDonald's, sem opções exclusivas ou diferentes.





O restaurante, localizado na Av. da Liberdade, 131, no bairro Liberdade, região central de São Paulo, funciona todos os dias, das 8h às 21h.





Com informações do ‘Guia Folha’