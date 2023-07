Museu das Ilusões, uma experiência que dá nó no cérebro; veja o tour do C&C

O Neto visitou o museu que fica em SP junto com sua filha, e traz uma ótima dica de passeio para este mês de férias escolares

Neto e sua filha Laura no Museu das Ilusões em SP

C&C Tour: Fui com a Laura na quarta-feira (12) visitar o Museu das Ilusões, em São Paulo. Nosso tour foi das 11h30 até às 13h30. Essa experiência de duas horas foi riquíssima, tanto é que quase perdi o horário para almoçar.





O Museu das Ilusões dá um verdadeiro nó em nosso cérebro: será que estamos vendo o que estamos vendo? Esse é o principal questionamento que fazemos durante a visitação.





São mais de 60 atrações que brincam com a ilusão de ótica. Artifícios de física e arte que se misturam.





E o que mais vimos durante nosso tour foram famílias se divertindo juntas. E o bacana é que em todos os espaços há profissionais para fazer os registros das famílias – e também para ajudar a ficar na posição certa para as fotos.









Inspirado nos principais museus de ciências e de ilusão de ótica do mundo, o Museu das Ilusões é o primeiro do gênero na América Latina.





Veja meu vídeo com a Laura no Museu e a descrição do serviço.